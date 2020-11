Anquela, confiado en que el Alcorcón saldrá del pozo

Juan Antonio Anquela, entrenador del Alcorcón, declaró este jueves que, a estas alturas, disputadas 12 jornadas y siendo colistas, "no valen paños calientes" y tienen que empezar a ganar ya para salvarse, algo de lo que no tiene la menor duda que lograrán, pero que será complicado.

El Alcorcón afronta esta nueva jornada frente al Lugo tras encadenar nueve derrotas consecutivas y mantenerse con solo cuatro puntos como colista de la categoría.

"Tocado no está el vestuario, lo único que hay que hacer es ver cómo funciona esto. La gente tiene que tomar conciencia de cómo es la situación y de cómo se sale. No valen paños calientes. Este equipo está capacitado y no tengo la menor duda que vamos a salir, pero sí que va a costar mucho", declaró Anquela en conferencia de prensa.

Para el técnico jienense la única manera de mantenerse en Segunda es siendo un equipo sólido y equilibrado. "Estamos en el camino pero hay que esperar, dar confianza y apretar porque los goles no llegan por arte de magia", señaló.

"Hay que mejorar la autoestima y concienciar en que si no se pelea, si se va andando o no se compite no ganaremos. No digo que haya sido así hasta ahora, pero sí que tenemos que dar un plus porque con lo que hemos visto hasta ahora no nos vale", confesó.

"Aquí nadie regala nada y hay que competir todos los días porque se juega como se entrena y hay que creer en lo que hacemos", apuntó.

El Lugo, uno de los equipos más en forma en el último mes, buscará una victoria en Santo Domingo que le acerque a los puestos altos de la tabla.

"Espero un partido complicado pero hay que sumar. Viene un rival que lo está haciendo muy bien y veremos si somos capaces de dar nuestro nivel, que es bastante más del que se ha visto hasta ahora", concluyó.