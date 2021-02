Anquela, crítico con su Alcorcón: "Creo que dejamos de competir"

El Alcorcón afronta esta jornada como colista con 20 puntos, a cinco de la salvación, tras encadenar cinco partidos sin ganar.

"El equipo está fuerte pero esto es duro y hay que pasarlo. En el fútbol la presión hay que saber convivir con ella y llevarla. No hay más. Es evidente que, si no ganas, dudas de muchas cosas pero es que nosotros sabemos cuál es el camino. Hemos dejado de hacer cosas que no se pueden dejar de hacer", dijo Anquela, en conferencia de prensa.

"Puedes jugar bien pero hay que competir. Creo que hemos dejado de competir. Lo digo así. En algunas fases hemos dejado de ser lo que quiero y lo que han visto. Si dejas cosas en Segunda ni empatas. Yo no dejo de trabajar y creer en esto. Lo digo por activa y por pasiva. A mí me han demostrado que pueden", confesó el técnico jienense, que reconoció que el aspecto anímico es algo que le preocupa.

"La ansiedad es evidente porque llevamos mucho tiempo sin ganar y eso lastra a un equipo como el nuestro", apuntó.

Esta jornada, el Alcorcón recibe en Santo Domingo al Logroñés, que ha pasado la semana como decimoquinto clasificado con 29 puntos, cinco por encima del descenso. "Es un equipo recién ascendido que cogió una racha buenísima en su momento. Está haciendo las cosas bien, compitiendo a buen nivel y nosotros estamos en una situación en la que ahora cualquier equipo que venga es peligroso", concluyó.