Anquela negó que el duelo con el Albacete sea decisivo

Juan Antonio Anquela, entrenador del Alcorcón, se mostró escéptico sobre las posibilidades para disputar el partido frente al Albacete debido a las intensas nevadas pronosticadas para el fin de semana en la Comunidad de Madrid y declaró que lo único que pide es "no jugar con la integridad de los futbolistas".

"Hay que adaptarse al medio y es lo que toca. No vamos a poner ninguna excusa y esperemos que se pueda jugar. Yo lo único que pido es que no se juegue con la integridad y el físico de las personas porque antes que nada hay que velar por eso. Si se tiene que jugar, que sea en las mejores condiciones. El campo está igual para los dos y no hay que poner excusas", dijo Anquela en conferencia de prensa.

El partido es muy importante para el Alcorcón, puesto que el Albacete es un rival directo por la permanencia, ya que también está situado en descenso.

"Es un partido muy importante, pero una final no porque no es decisivo. Estamos en la mitad de un maratón y queda medio. Hay que intentar progresar y acabar con la fuerza que se requiere para construir un equipo con una línea fiable", destacó Anquela, que advirtió que del Albacete le "preocupa todo".

"Es un equipo con las mismas necesidades que nosotros y eso lo convierte en peligroso. Sabemos la categoría que tienen y espero lo mejor. Creo que estamos ante un gran rival", finalizó.