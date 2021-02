Anquela reconoció que sus pupilos están tocados

Juan Antonio Anquela, entrenador jienense del Alcorcón, aseguró que "estaría preocupado si viera un equipo muerto", aunque reconoció que esta semana vio al vestuario "tocado" tras encadenar dos derrotas consecutivas que le situaron colista.

El Alcorcón no ha comenzado bien el año. De los cuatro partidos ligueros disputados perdió tres y empató uno y, además, en Copa del Rey cayó eliminado con el Valencia en dieciseisavos de final.

"Estaría preocupado si viera un equipo muerto. En los dos últimos partidos no hemos sido lo que quiero y nos hemos dejado algo. En este equipo, si dejas un minuto de hacer las cosas bien, no vamos a ganar. Además, no hemos tenido la fortuna y se han dado situaciones crueles con nosotros", dijo Anquela, en conferencia de prensa.

"Al equipo lo he visto tocado, pero lo único que hay que hacer es estar tranquilo y analizar el por qué. Hemos dejado de hacer cosas que hacíamos muy bien. Hay que recuperar lo que he visto, un equipo con ilusión, bien plantado y con ganas de salir de abajo", confesó.

Esta jornada, el Alcorcón visita El Toralín para medirse a la Ponferradina, que está peleando por meterse en los puestos del 'play off' de ascenso.

"La Ponferradina lleva dos años a un nivel excepcional, compite muy bien y es un equipo con las ideas muy claras. Nosotros tenemos que ser nosotros mismos. Estoy convencido que este equipo tiene que coger premio porque trabaja muy bien. Los dos últimos partidos hemos bajado el rendimiento pero este equipo tiene ganas de hacer cosas y eso es lo más importante", finalizó.