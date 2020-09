"Ansu es el presente del Barça"

El FC Barcelona debutó en esta Liga 2020-21 con un contundente triunfo por 4-0 sobre el Villarreal en un partido en el que Ansu Fati, con un doblete, fue el gran protagonista.

Tras el choque, Guillermo Amor, director de Relaciones Institucionales del Barça, analizó el gran encuentro realizado por la perla azulgrana y dejó claro que el '22' ya es una realidad.

"Ansu es todavía juvenil este año. Tiene mucha personalidad. Él sabe lo que cuesta estar arriba. No se le va a subir a la cabeza porque sabe lo que quiere. Es muy bueno, tiene gol. Ya ha hecho muchos y hará más. Es futuro, pero también es el presente", afirmó en 'Movistar LaLiga'.

Amor habló también sobre el contrato de la joven estrella 'culé'. "Creo que se le ha aumentado la cláusula. Eso he leído en la prensa. Sobre temas contractuales no quiero hablar mucho. Pero lo que hay que hacer ahora es no tocar mucho", comentó.

Por último, el ex miembro del 'Dream Team' se pronunció sobre cómo ve a Leo Messi. "Él creo que cuando entrena y juega es feliz. Lo ha vuelto a demostrar. Se le ve con compromiso, implicado y creo que va a volver a ganar con este equipo", sentenció.