"¿Ansu Fati, el heredero de Messi? Todavía no es ni mayor de edad"

El seleccionador español Luis Enrique compareció en rueda de prensa para ofrecer su opinión sobre los partidos contra Portugal, Suiza y Ucrania.

El técnico de la Selección Española respondió a las preguntas de la prensa tras publicar la lista de convocados. Luis Enrique llamó a Campaña, centrocampista del Levante, y volvió a convocar a Canales y Ceballos.

Quiso comenzar el seleccionador hablando de la calidad de Ansu Fati: "Es una de las características a destacar. Es un jugador diferente. Es debido a su nivel como jugador y por todas las personas que han podido influir en su formación".

Y añadió: "Es un jugador que pese a ser muy pequeño tiene un excelente remate de cabeza. Sabe jugar en relación a sus compañeros, que eso es muy importante en la Selección, y sabe hacerlo con balón y sin balón, que es muy importante".

Sobre la baja de Thiago y la llegada de Campaña y Canales, comentó: "Que no esté Thiago es fruto de una situación personal y estará con nosotros dentro de poco. Campaña estuvo a punto de venir en anteriores convocatorias. Es difícil hacerse un hueco en esta lista. Él va a tener oportunidades en estas citas. Tiene todo para poder ayudarnos".

"Estoy muy contento de que se le reconozca el trabajo porque ha hecho una muy buena temporada en el curso pasado y en esta también está haciendo una gran campaña", añadió Luis Enrique.

En cuanto a la decisión de llamar a 25 jugadores, el seleccionador de España explicó: "Por la pandemia y porque hay tres partidos. También me gusta que haya mas jugador".

Luis Enrique también explicó por qué llamó a estos 25 hombres: "Ni ser continuista garantiza la victoria ni cambiar tampoco. Esta es la lista con menos cambios que hay. Lo que he visto en la anterior convocatoria me ha convencido plenamente. Me gusta mucho lo que vi y pretendo seguir mejorándolo".

"Estoy encantado de que haya cinco cambios, ojala incluso haya tiempos muerto como en el baloncesto o de hidratación como en verano, aunque esto ahora es difícil", comentó sobre la nueva normativa implementada por la pandemia de coronavirus.

A la pregunta de si el Atleti pidió que sus jugadores no fueran convocados, 'Lucho' respondió: "Es evidente que los clubes quieren proteger a sus jugadores. No recibí ninguna presión que me impidiera convocar a ningún jugador".

Sobre la lesión de Dani Carvajal, en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, declaró: "Esperemos que no sea muy grave. Hablaremos con el Real Madrid para ver su progresión. Hablaré con mi staff para ver quién ocupará su puesto, pero tenemos más o menos claro quién será su sustituto".

El momento más tenso de la rueda de prensa llegó con el tema de la portería: "Es un tema que os pone cachondos a vosotros, pero a mí no me preocupa. Fallan como el resto de jugadores. Pero sus fallos parece que importan más. Estoy tranquilo con los porteros".

¿Es Ansu Fati el heredero de Leo Messi? Luis Enrique respondió alto y claro: "Ansu Fati es el heredero de Ansu Fati. Todavía no es ni mayor de edad. Es evidente que hay una repercusión mediática, por lo que hace y cómo lo hace. Necesita fijarse en sí mismo y trabajar con humildad, como hasta ahora".

Adama Traoré ha vuelto a ser convocado por Luis Enrique, pero el seleccionador español todavía toca madera: "Por causas ajenas al jugador y a la Selección, no ha podido debutar. Espero que esta vez pueda hacerlo".

"Es un jugador muy diferente a los que tenemos. En un jugador que se puede complementar muy bien en esta Selección. Tengo muchas ganas de verlo. Sobre lo de Mali, he hablado con él y quiere jugar con nosotros", prosiguió.

Y añadió: "Es un jugador que ademas de desborde ha mejorado mucho en el centro. Lo quiero ver en la Selección. Es un jugador al que le das el balón y te puede superar hasta a tres rivales con sus regates, por lo que supone muchas ventajas. Estoy deseando que se pueda producir ya su debut y ver su evolución en España".

En cuanto a la ausencia de Iago Aspas, 'Lucho' aclaró: "Lo conozco perfectamente. Voy a respetar la norma de no hablar de ninguna jugador fuera de esta lista. Me gustaría centrarme en los que están".

Eso sí, sobre la no convocatoria a Óscar Rodríguez sí que habló el seleccionador: "Aquí haré una excepción. Ha estado a punto de venir. No está participando lo que me gustaría en el Sevilla. Pero tengo mucha fe en Óscar".

Sobre el regreso de Dani Ceballos a 'la Roja', comentó: "Es un jugador por el que hemos apostado desde que estamos aquí. Ha mejorado su vertiente defensiva con el Arsenal y eso lo hemos visto. Estoy encantado con que venga Dani. Está en el nivel para seguir con nostros, espero muchos de mis jugadores y de Dani en particular".

Para finalizar la rueda de prensa, Luis Enrique valoró la situción del Barcelona: "El Barça está en fase de reestructuración. Si los equipos hacen que los jugadores funcionen, para mí mucho mejor a la hora de escoger".

Esta es la lista completa de convocados:

Porteros: De Gea, Kepa, Unai Simón

Defensas: Navas, Carvajal, Ramos, Pau Torres, Eric García, Diego Llorente, Gayà, Reguilón

Centrocampistas: Busquets, Rodri Hernández, Fabián , Mikel Merino, Ceballos, Canales, Campaña

Delanteros: Rodrigo Moreno, Oyarzábal, Gerard Moreno, Ansu Fati, Dani Olmo, Ferran Torres, Adama Traoré.