"¿Ansu Fati? España está por encima de cualquier jugador"

'La Roja' está lista para los tres partidos que tiene en apenas diez días. El primer rival de los de Luis Enrique será la Portugal de Cristiano y compañía.

El seleccionador analizó el choque: "No sé si Cristiano jugará o no, pero para nosotros el objetivo no cambia. Es una motivación extra enfrentarnos a un jugador de su perfil. Intentaremos generarle problemas independientemente de si juega o no. Están por delante de nosotros en el ranking FIFA, es una Selección potente, pero intentaremos ser superiores".

Le preguntaron sobre su opinión acerca de Messi y Cristiano y quién es el mejor futblista para él. "Podéis tirar de hemeroteca, ya he dicho muchas veces cuál es mi opinión sobre el mejor jugador del mundo. Futbolistas como Cristiano y Leo siguen destacando pese a cumplir años por su ambición, por su hambre y por su rendimiento. Son un ejemplo de jugadores top".

Luis Enrique dejó un mensaje para Ansu Fati, el prometedor jugador que ha captado la atención de todos. "¿Ansu Fati? El equipo está por encima de cualquier jugador. Le haríamos un flaco favor si pensáramos que nos va a resolver los partidos. Necesita tranquilidad, paciencia. Eso es lo que vamos a intentar darle. Es normal que los medios hablen de él, pero la realidad es que Ansu Fati, para jugar, ha de seguir corriendo como lo ha hecho anteriormente. El sistema no se va a adaptar a Ansu Fati. Entonces tendríamos que tener un sistema para Ramos, otro para Busquets...", dijo.

El técnico medita hacer jugar a Ansu Fati como falso '9'. Quiere sorprender Luis Enrique a sus rivales.

"Puede jugar Oyarzábal, Ferran, Ansu Fati... Tenemos muchas alternativas y muchas combinaciones", apuntó, sin dar pistas sobre el once. "Me da igual quien marque, lo único importante es anotar más que el rival", sentenció.

Posteriormente, España se medirá a Ucrania y Suiza en la Liga de las Naciones. El primero anunció positivos en sus filas y a ello hizo referencia Luis Enrique. "Más allá de las dos bajas que se acaban de confirmar no hay novedades. Como seleccionadores, siempre tenemos la opción de incorporar a alguien más. Esperemos que se pueda jugar el partido, porque hay pocas fechas, pero la salud siempre es lo primero. Ojalá se pueda solventar", expresó.

Con respecto a la gran cantidad de partidos en un breve periodo de tiempo, el seleccionador no tiene dudas de que España lo hará bien: "Todos los partidos son importantes, incluso el amistoso contra Portugal. No es habitual jugar tres partidos en diez días con la Selección, pero los futbolistas están habituados a eso con sus clubes. Y ahora tienen que adaptarse a eso".

Luis Enrique defendió a Kepa, que no atraviesa su mejor momento con el Chelsea. "Yo lo veo alegre, animado. Hay que estar preparado para cuando las cosas salen bien, pero también para cuando no salen así. Este es buen momento para dar un golpe sobre la mesa", destacó.

Admitió Luis Enrique que le gustaría "tener más donde elegir en alguna línea". En general, eso sí, está "contento" con el equipo que tiene en 'la Roja'.