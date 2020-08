"Ansu Fati tiene el nivel suficiente para estar con nosotros"

La lista de convocados de la Selección Española para los primeros dos envites de la Liga de Naciones ya es oficial y hay varias caras que brillan. Ansu Fati, Traoré, Ferran Torres... Luis Enrique, en la rueda de prensa posterior al anuncio, explicó la inclusión del joven azulgrana.

"Conozco a Ansu perfectamente. Tiene el nivel suficiente para estar con nosotros. Tiene unos números excelentes cuando ha jugado. Solo Messi tiene mejor ratio de minutos-goles que él. Nunca he tenido problemas para confiar en jugadores jóvenes. Quiero verle. Es diferente un equipo que una selección", explicó.

También le preguntaron sobre la llegada de Koeman al Barcelona y evadió analizarle demasiado: "Koeman fue mi segundo, pero se marchó en la pretemporada. No tengo la relación de trabajar con él. Mentalidad holandesa parecida a la del Barça. Pero ya sabemos el peso de entrenar a grandes equipos".

Y le cuestionaron sobre si no es el peor momento para convertirse en entrenador de la escuadra catalana: "Para nada, yo veía a Koeman súperfeliz. Gran noticia para él, seguro", respondió el seleccionador, depositando así toda su confianza en el holandés.

Respecto a sus sentimientos por estar de vuelta, afirmó: "Un momento de alegría inmensa y recuperar la normalidad. Volver a sentirme entrenador, un proyecyo que espero que pueda cerrar y alargar lo más posible. Durante estos meses hemos seguido trabajando y hemos seguido haciendo nuestro trabajo con mimo y de ahí nace esta lista de 24 jugadores".

No descartó positivos en coronavirus: "Puede ser. Estamos preparados en caso de que hubiera. La mayoría de los clubes han tenido casos. Los diez jugadores que he dicho podrían venir a reforzar a la Selección si se diese la posibilidad. Algún caso de positivo habrá, eso seguro".

Y avisó a los veteranos: "Me gustaría hablar de transiciones pero no me las creo. Aquí hay rendimiento máximo. He seguido a estos jugadores y espero que den rendimiento desde el primer momento. Nadie viene a curtirse. El objetivo es ganar a Alemania".

"De los veteranos no espero nada que no haya visto ya. Hay mucha gente que lidera de palabra, los que tengo lideran con el ejemplo que es la mejor forma de hacerlo. No tengo duda que lo harán. Que den el rendimiento que han dado hasta ahora", añadió.

Hablando de los veteranos, muy presentes en el Barcelona, habló sobre la crisis del cuadro 'culé': "Los jugadores de equipos grandes están acostumbrados a estar arriba y abajo a lo largo de los años. Hay que tener la espalda ancha. Espero y deseo que no afecte a la Selección". Y, sobre si Messi seguirá, contestó: "Solo él puede responder a esa pregunta".

Algunas de las grandes ausencias son de jugadores del Atlético de Madrid. "No miro el club, ni la edad, ni si son altos, guapos... No hago la listo comprobando que traigo dos de aquí, dos de allá...", explicó el seleccionador, que incidió varias veces en que no mira nombres, sino rendimientos.

Por contra, Marco Asensio, que no entraba en las quinielas, está en la lista: "De Asensio me he visto hasta su reportaje, que me ha gustado bastante. Se le ve aún más maduro y afortunado. A veces la vida te da lecciones y te enseña y me gustó mucho el reportaje".

Es de los jóvenes que quizá den un paso al frente: "Lo ha dado desde que jugaba en el Espanyol. Por eso juega en el Madrid y está en la Selección española. Un paso al frente deben dar los 24. El que tiene 19 años, 32... Así se forman los equipos, con ese tipo de objetivos. Yo le voy a exigir al que tenga 17 o 19 algo que les he visto hacer y quiero que repitan y mejoren".

Sobre Eric Garcia y Busquets, ambos de ADN azulgrana y corte defensiva, analizó: "A Sergio lo conozco perfectamente y no he tenido dudas que debía estar en la lista. Cuando un club tiene problemas, los jugadores sufren, nadie está exento. Nosotros vemos el lenguaje no verbal de los jugadores que sufren, lo tenemos todo en cuenta. Si el equipo tiene el nivel que espero, él nos aportará muchas cosas".

Y añadió: "Estoy encantado de que Busi esté con nosotros. Eric García lo ha hecho muy bien en las categorías inferiores. Juega en un equipo con paralelismo con la Selección. Por eso ha jugado mucho. Es muy inteligente a nivel táctico, muy maduro... Lo convocamos por su nivel, no porque haya que cubrir bajas. Espero que pueda ser central de la Selección por mucho tiempo".

Pero, ya sobre el terreno de juego, ¿cómo jugará esta Selección? "De centro y remate hemos generad pocos goles. Tenemos jugadores que podrían mejorar su faceta goleadora. Ansu Fati puede jugar por dentro, Oyarzabal, Marco Asensio, Rodrigo, todos podrían jugar de falso '9'. Valoro que los de arriba tengan movilidad y generen desequilibrio".

Y Adama Traoré, que se estrena con España, jugará un papel vital: "A Adama tuve la oportunidad de entrenarlo cuando estaba en el filial del Barça. Tenía potencial, pero cosas a pulir y, estos dos años en Inglaterra, ha mejorado mucho. Ahora es capaz de diferenciar situaciones sin balón. Pero destaca por su desborde. Quizás sea el jugador de Europa con mayor desborde. Nos puede aportar muchas cosas".

También se refirió a los integrantes del Sevilla que hay en su expedición: "Por el perfil de los dos: Reguilón estará más contento que unas castañuelas y no será problema para él tener una semana; Jesús Navas tiene depósito para tres temporadas más. Si algún jugador no tiene energías para venir, no habría problema y convocaríamos a otro. Pero por el momento no se ha dado esa situación".

Y la última cuestión fue otra de las sorpresas de la lista, Óscar Rodríguez: "Me ha sorprendido su papel en el Leganés. Ha demostrado ser un jugador muy rentable en muchas facetas. Con el balón es muy bueno, tiene un chut excepcional. Tengo muchas ganas en nuestro contexto, rodeado con jugadores que potencian su estilo de fútbol.

También dejó claro que no le ha llamado única y exclusivamente por sus golazos de falta... "Lo que más me ha sorprendido es su capacidad sin balón, su derroche físico, su posicionamiento... Tengo muchas ganas de verlo. Es uno de los que más ganas tengo de ver".