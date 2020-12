Ante el Guijuelo, con el mono de trabajo puesto y sin excusas

Luis García, entrenador del Mallorca, dijo este martes que siente "un gran respeto" por el Gijuelo, de Segunda B, rival de su equipo en la Copa del Rey, pero aseguró que su objetivo es "llegar lejos" en la competición.

"Tenemos que hacer un buen partido ante un rival que estará muy ilusionado de enfrentarse al Mallorca (líder de la Liga SmartBank), competir al 100% e ir pasando rondas hasta ver hasta dónde somos capaces de llegar", señaló García.

El Gijuelo espera este miércoles a los bermellones en su campo de césped artificial, donde no pierde desde noviembre desde 2019.

"Jugar en una superficie de césped artificial iguala mucho las cosas. Cualquier fallo te penaliza. Hemos entrenado tres días en un terreno de esas características y los jugadores lo han pasado mal. Entenderé los fallos por esa circunstancia, pero no permitiré que no vayan por el partido. Eso no, aunque estoy seguro de que van a responder", destacó el técnico madrileño.

Con respecto al formato de la Copa del Rey (eliminatorias a partido único en el campo del rival más modesto), García afirmó que le "agrada". "Me parece genial. Y basta ver lo que está generando en la isla la visita del Atlético de Madrid (jugará ante el Cardassar). Este formato hace muy atractiva la Copa del Rey y estoy de acuerdo", indicó.

El entrenador mallorquinista insistió en que su equipo se tomará la competición del 'k.o' con "mucha seriedad" y que el Gijuelo es la primera prueba.

"Es un equipo que propone y presiona. Quizás esto nos venga bien. El Mallorca tiene que seguir igual, no tiene que cambiar nada y vamos a ver hasta dónde llegamos. El Fútbol es fútbol y no habrá ninguna excusa. Habrá que ponerse el mono de trabajo porque representamos al Mallorca", manifestó Luis García.