"Ante el United sufrí la peor derrota de mi carrera"

El pasado 6 de marzo de 2019, el PSG recibió en su campo al United en el encuentro de vuelta de los octavos de Champions. En la ida, los de Tuchel, entrenador de los parisinos en aquel tiempo, vencieron 0-2 y encarrilaron la eliminatoria. Sin embargo, un gol de penalti de Rashford en el 94' clasificó a los ingleses.

Ese momento fue uno de los más duros de la carrera del ahora entrenador del Chelsea, tal y como reconoció ante los medios. "Si soy completamente honesto, después del partido estuve durante dos días en un lugar muy oscuro. No era capaz de hablar con nadie ni de pensar en nada que no fuera esa derrota", dijo.

"Puede ser la peor derrota que he experimentado, porque llegó de ninguna parte. Fueron las circunstancias que la rodearon. No he vuelto a experimentar nada igual ni antes ni después de ese momento. Cómo llegamos ahí, la presión alrededor del club, la historia anterior y el resultado del primer partido. Y la forma en la que todo se sucedió en el segundo partido, con el VAR decidiendo en el último minuto", añadió.

Aunque pasaron un duro bache, tanto el técnico como sus jugadores supieron salir adelante. "Como fue por sorpresa fue difícil de asimilar el golpe. Después les di a los futbolistas dos días libres y creo que fue lo mejor para todos. Después de eso, puedo decir que en los deportes hay que levantarse y aceptar las derrotas es a veces necesario para crecer", subrayó.

Por último reconoció que la recompensa a dicho sufrimiento llegó en el curso siguiente, aunque "no fue perfecta". El PSG alcanzó la final de la máxima competición europea, pero el Bayern de Múnich, con un gol de Coman, le arrebató el título.

Este domingo, Tuchel volverá a tener delante al equipo que más le hizo sufrir, pero que también le sirvió como punto de inflexión para crecer como técnico. Su nueva etapa en el Chelsea va viento en popa: suma ocho duelos en los que ha sumado seis victorias y dos empates.