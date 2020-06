"Ante la Juve éramos como Muhammad Ali"

Dani Alves recordó la final de la Champions League de 2015 ante la Juventus en una entrevista con la UEFA. El lateral, jugador más laureado en la historia, habló sobre el partido contra el título y cómo llegaron hasta allí.

"La Juventus era un rival muy físico. Sabíamos que teníamos que ganar desde la posesión d ela pelota. No importa lo fuerte que sea el contrario, porque si persigue el balón se cansará. Fuimos como Muhammad Ali, flotábamos como una mariposa y picábamos como una abeja. Fuimos los justos vencedores", dijo Alves sobre un partido que terminó 1-3.

El choque comenzó con gol de Rakitic en los primeros minutos. "Su diana al inicio del encuentro fue vital porque este tipo de partidos acostumbran a ser más psicológicos que físicos. Pensar que te estás enfrentando a uno de los mejores equipos del mundo y que te marquen en cuatro o cinco minutos hace que lo afrontes de otra forma", aseveró el lateral.

"Lo recuerdo prácticamente todo sobre la final. Es muy reciente y no ha pasado tanto tiempo. Fue un momento muy especial y también complicado en el plano personal y de grupo. La gente pensaba que no podíamos conseguir un triplete otra vez. Éramos conscientes de que pensaban que no seríamos capaces de hacerlo. Pero cuando estás preparado, es difícil que las cosas negativas ocurran", explicó.

Alves confesó que "pese al gol de Morata", el Barça no dejó "de ser un equipo". "Nos decíamos a nosotros mismos que siguiéramos, que el trofeo era nuestro. Entre todos dimos ánimos", añadió.

"La atmósfera era increíble y nuestros ánimos también. Todo el equipo estaba muy concentrado. Cuando el Barcelona llega a una final, sabe que lo peor ya ha pasado y es hora de disfrutar. Eso lo que más quiero del Barça", admitió.