"Antes de soltar a Cristiano, deberíamos haber tenido a otro que lo sustituyera"

Hugo Sánchez cree que dejar marchar a Cristiano Ronaldo sin fichar antes a un sustituto ideal es un problema que todavía arrastra el Real Madrid. Habló sobre ello en 'El Larguero', programa de la cadena 'SER', por la falta de efectivos en punta que parece sufrir Zidane.

"Antes de soltar a un jugador del nivel de Cristiano Ronaldo, deberíamos haber tenido a otro que lo sustituyera y que fuese a anotar un porcentaje parecido de goles. Y, si no, mejor no soltarlo. El Real Madrid debe tener, no dos, sino casi tres equipos titulares para afrontar todas las competiciones”, dijo el ex jugador.

Y puso un ejemplo de delantero que podría encajar en los requisitos: "El Real Madrid es el mejor equipo de todos los tiempos y tiene los mejores futbolistas del mundo. En algún puesto no están los mejores del mundo, sino gente que cubre el hueco mientras esperan que lleguen otros que sí lo son como Mbappé".

Pero ¿qué pasa con Benzema? ¿Él no vale como '9'? "Nunca ha sido un '9'. Es un '9' y medio, no es un tipo especializado para ser nueve. Hubo una especie de matrimonio futbolístico entre Benzema y Cristiano como nos paso a Butragueño y a mí, pero desde que se divorció… Lo que necesita Benzema es tener un compañero que le quite esa función de '9' y que le permita ser un '9' y medio, que es donde puede dar el máximo de su potencial", analizó Sánchez.

De paso, habló sobre su paso por el Atlético de Madrid: "Yo jugaba sí o sí, con Zidane o con cualquier entrenador porque me mataba en los entrenamientos y en los partidos. Por eso jugaba sí o sí. Tal y como está el Atlético de Madrid, creo que marcaría un 50% más en este Atlético de Simeone de los goles que marqué".

Y opinó sobre la posible llegada de Luis Suárez al conjunto del Cholo Simeone. Le invitó a firmar como rojiblanco, de hecho: "Creo que Luis Suárez hace bien. Dado el trato que recibió últimamente, es mejor escoger un sitio donde te encuentres a gusto. Es una buena decisión".