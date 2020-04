"Antes del virus, pensaba que Mbappé ficharía por el Madrid este verano"

El futuro de Kylian Mbappé y el del Real Madrid cada vez están más cerca de unirse. La última voz autorizada en hablar sobre su noviazgo fue el prestigioso agente francés Yvan Le Mée.

Le Mée fue el encargado de llevar a Ferland Mendy al Real Madrid, como hiciese con Julien Faubert en su momento. El galo se atrevió a hablar sobre un futuro de Mbappé en el conjunto blanco.

"Mbappé, en un contexto normal, sin este horrible virus ni el problema económico que se avecina, podríamos pensar que iba a fichar por el Madrid este verano, porque además no parece que vaya a renovar y le quedan dos años de contrato. Pero con todo esto me parece imposible que un club se gaste ahora lo que cuesta Mbappé", confesó Le Mée en 'Marca'.

El representante dijo del delantero francés que "va a ser el mejor delantero del mundo. "Creo que él va a querer jugar en el mejor club del mundo, que es el Madrid, y que le entrene uno de sus ídolos, que es Zidane", explicó Le Mée.

No fueron las únicas palabras hacia la estrella del PSG, al que tasó en 300 millones, más que Neymar "porque es más joven e igual de bueno". "No hay gran competencia en el ataque del Madrid. Es donde hay más demanda", añadió.

Sin embargo, el representante de Mendy no ve a su jugador con Mbappé en este 2020 y sí en 2021. "Este año no habrá grandes traspasos porque no se van a hacer locuras. Creo que vendrá después de la Euro", confesó.

Ferland Mendy

Le Mée habló sobre su representado en el Real Madrid, Ferland Mendy. "Fue un fichaje muy difícil porque el Olympique de Lyon no lo quería vender y el Madrid no quería pagar 48 millones más los cinco de bonus", explicó el galo.

Hubo una figura clave en la negociación. "Zidane quería al jugador a toda costa y, pese a los problemas, nunca se rindió. Eso es super importante porque hay veces que los entrenadores se cansan de esperar y el club cambia de opinión. Ferland tenía a la Juve, Nápoles e Inter, pero el Madrid era el Madrid. De pequeño tenía un póster de Zidane", relató.

Eduardo Camavinga

Experto en el fútbol francés, Le Mée habló sobre uno de los jugadores a los que se le vincula el conjunto blanco. "Camavinga es muy buen jugador, pero otra cosa es ser un gran jugador. Es joven y aún no ha jugado Champions, por lo que para mí es complicado jugar con regularidad en el Madrid", desgranó.

"Es un jugador de mucho futuro, pero no le veo imponiéndose ya. Para mí no tiene el perfil de mediocentro. Sería un buen fichaje para el futuro pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con Mendy, que llevaba dos años destacando en el Lyon", sentenció.

Le Mée actuó de agente y vendió a un representado suyo, Baptiste Santamaria. "Tengo uno que no es conocido pero que tiene las mejores estadísticas en la Ligue 1 en el puesto de Casemiro. Juega en el Angers, pero ahora más que el club lo que priman son las estadísticas. Es joven, tiene experiencia y es muy del perfil de Makelele", apuntilló.