"Antes, donde no llegaban las cámaras había hasta granadas"

El fútbol ha cambiado mucho desde que Paco Jémez colgase las botas allá por 2004. El carismático técnico canario analizó la actualidad y también repasó la nostalgia, en una charla con el canal de YouTube 'Ídolos Show'.

Por ejemplo, fue cuestionado acerca del VAR. Él considera que la omnipresencia televisiva y el videoarbitraje han domesticado un deporte que antaño era salvaje. "Antes, la mejor manera de acojo*** al rival era levantarlo tres metros en la primera jugada", empezó diciendo Jémez.

"El fútbol tenía eso que a veces no se veía. Ahora es más difícil salirse del guion, lo que le quita espectacularidad y grandeza al fútbol", continuó diciendo el técnico, hoy en paro.

El fútbol ha perdido esa chispa de macarrismo y canalleo. "Las cámaras pillaban lo que podían, pero donde no llegaban había hasta granadas. Era un fútbol más viril, más agresivo. Éramos así porque no nos veía nadie", explicó.

"A Sergio Ramos no lo tengo por un jugador agresivo, pero si hubiera jugado en nuestra época, lo hubiera sido más de lo que lo es ahora", dijo, al ser cuestionado concretamente por el capitán del Real Madrid.

Cuestionado por el VAR, Jémez lo desaprobó. "No me ha gustado nunca el VAR. Alguien lo vendió como la panacea que ayudaría a que se acabe la polémica… ¡Bendita panacea! Para mí, está haciendo peor al fútbol", espetó.

"El VAR no es justo porque se equivocan mucho viéndolo por una televisión. Antes el árbitro se equivocaba y era su criterio, no pasaba nada. Ahora no puedes decir que no has visto la jugada, la tienes que ver sí o sí", continuó.

"Además, creo que a los árbitros los hace peores porque ahora pitan lo que podría pitar yo y saben que las jugadas importantes se las van a decir desde arriba. El error con el VAR se malinterpreta. Si te equivocas viéndolo 23 veces en una pantalla es que algo pasa", señaló también al respecto.

También hubo sitio para la nostalgia. En concreto, aquel extraño 10-2 del Bernabéu, en el que su Rayo salió ovacionado, sin ironía. "El partido contra el Real Madrid íbamos ganando nosotros y nos expulsan a dos jugadores...", recordó Jémez.

"Cuando acabó el encuentro, la gente silbaba al Madrid y nos aplaudía a nosotros. Lo dejo ahí para que la gente piense qué pudo pasar para que un equipo que pierde por 10-2 salga aplaudido del Bernabéu", destacó.

No fue la única vez que le pasó algo así. "Hay otro partido que perdimos en Barcelona en el que no solo salimos aplaudidos por el público, sino que también salimos aplaudidos por los jugadores del Barça", rememoró.

"Eso lo he vivido yo, es una de las gratificaciones más grandes que he tenido como entrenador. Si gano algún día algo, no voy a estar tan satisfecho como ese día", dijo también el técnico canario.

Y también explicó cómo fue su agria polémica con Zidane, cuando el francés se puso a los mandos del Madrid. "Nunca puse en tela de juicio la calidad de Zidane como entrenador. Lo que dije es que en aquel instante, con la reglamentación vigente en España, él no podía entrenar", explicó.

"De hecho, la RFEF le sanciona y es el CSD el que rebate la sanción. Es ahí donde le achaco a la Federación que no puso los huevos encima de la mesa", continuó Jémez.

"Tendría que haber convocado una huelga de entrenadores y no lo hizo. Perdió credibilidad. El Madrid, que es poderoso, movió sus hilos y le salió bien. Me faltó apoyo de muchos de mis compañeros que se callaron la boquita y no dijeron absolutamente nada", dijo, lamentándose, para finalizar.