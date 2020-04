"Antic tenía parabólicas en casa cuando nadie las tenía"

Fernando Hierro, además de proponer una solución para el fútbol, habló en 'Radio MARCA' de la obra de Radomir Antic, quien falleció el pasado lunes. Para el ex defensa malagueño, era un entrenador moderno.

"Cuando fui a verle a su casa, ya tenía parabólicas, cuando nadie las tenía, para ver todo el fútbol. Era un adelantado, un enamorado y un apasionado. No se conformaba con el rendimiento, trabajaba mucho el 'feeling", desgranó.

"Me marcó a nivel personal por todo lo que aprendí y por todo lo que me dio. Era muy íntegro, casero y familiar", contó el veleño, quien vivió de la mano del serbio una gran transformación: pasar de la defensa al centro del campo.

"Yo jugaba atrás en línea de tres con Toshack. Antic me dijo que era muy joven para jugar en esa posición, que tenía que hacer más kilómetros. Decía que cuando fuera mayor ya retrasaría la posición. Y me dio mucha libertad porque también estaba Milla por detrás de mí. Llegué a marcar 28 goles en todas las competiciones, una barbaridad. Me dijo que tenía mucha habilidad para definir, que tenía algo innato. Nadie me lo había descubierto. Nunca tuve tanta capacidad goleadora como con Antic gracias a la confianza que me dio", ahondó Hierro.

Además, reveló cómo vivieron la destitución de Antic del Real Madrid, a pesar de que marchaba como primero en la clasificación: "Tuvimos una mala racha en diciembre, pero ganamos al Tenerife en el último partido del año. Lo destituyeron siendo primeros después de la comida de Navidad de todo el equipo en el Asador Donostiarra. Al llegar a casa saltó la noticia y nos enteramos por los medios de comunicación. Acabamos perdiendo esa Liga en Tenerife".