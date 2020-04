Antic y Pantic, los balcánicos que revitalizaron al Atleti

El Atleti de los primeros años 90 era una trituradora de entrenadores. El entonces presidente Jesús Gil nombraba y despedía a discreción. Pero todo cambió con Radomir Antic. Al menos durante un tiempo.

El técnico serbio llegó en el verano de 1995. Tenía un precontrato con el Valencia, pero lo rompió cuando le llegó la oferta del Atleti. "En aquel momento era el club más difícil del mundo", dijo, en una entrevista a 'Jot Down'.

"Tenía treinta y tres jugadores y no había equipo", rememoró el técnico. El Atleti hizo una buena limpia, rehizo la plantilla y se dispuso a competir, pero le faltaba algo. Y ese algo era un mediapunta creativo.

El hueco lo acabó ocupando un compatriota suyo, Milinko Pantic, pero no era el futbolista que le había pedido a la directiva 'colchonera'. "Quería tanto a Prosinecki como a Jokanovic, pero ninguno de los dos se atrevió a venir porque era un club muy inestable", reconoció.

"Robert prefirió irse al Barcelona que, vale, es un club grande, pero Jokanovic antes que al Atlético se fue al Tenerife. Nadie quería ir al Atlético entonces. Habían pasado diez entrenadores en dos temporadas o algo así", explicó Antic.

Al final, que no llegasen ni uno ni otro sirvió para que Simeone, que había sido fichado la temporada anterior del Sevilla, se quedase en el club. Y, además, se fichó, de rebote, a Milinko Pantic.

"Fue un poco fortuito. Un día vi un partido de Grecia, estaba él y marcó un gol de falta. En cuanto lo vi, dije: '¡Ese es Pantic! ¿Está en el Panionios?", rememoró el serbio.

Era el jugador que estaba buscando, porque sabía que Penev y Kiko iban a surtirle de faltas en la frontal que convertir en gol. "Pero encontré resistencias al principio", dijo.

"Gil me dijo medio en broma: 'Lo que quieres es traerte a tus amigos, como todos'. Y le contesté: 'Si tú no quieres pagarlo, lo hago yo de mi bolsillo", relató Antic.

Y tardó muy poco en darle la razón a su compatriota. "Cuando vino, nada más aterrizar, le metió un gol de falta al Talavera y dijo Gil: 'Jod**, qué jugador", espetó.

Los dos yugoslavos fueron fundamentales en aquel histórico doblete rojiblanco. Este lunes el Atlético de Madrid y los 'colchoneros' lloran la pérdida de Radomir Antic, como también lo hace Milinko Pantic.

"Hoy no se ha muerto sólo mi Míster, ha muerto mi amigo, alguien que era como un padre para mí, un abuelo para mis hijas... Eternamente agradecido, sin él yo no estaría aquí. Descansa en paz", declaró el ex futbolista del Atleti.