Anticorrupción niega que Lim y Mendes se repartieran comisiones en sus fichajes

Todo apunta a que el proceso legal contra Peter Lim, Jorge Mendes y varios directivos del Valencia no seguirá adelante después de que la Fiscalía Anticorrupción haya descartado indicios de delito en la política de fichajes 'che'.

Según informa 'Las Provincias', el organismo señala que no se puede emprender una investigación y rechaza la apertura del procedimiento legal, porque dice que sería a través de recortes de prensa, una práctica rechazada por el Tribunal Supremo.

El informe de Anticorrupción añade que no existen pruebas de que se hubieran impuesto fichajes a fin de que Peter Lim, propietario del club, se repartiera presuntamente comisiones con el poderoso agente Jorge Mendes.

La Fiscalía se basa en valores del portal 'Transfermarkt' para establecer el valor de mercado de los jugadores en los momentos que se ficharon y vendieron, y desmenuza algunas operaciones en particular para alegar que no hay indicios de irregularidades.

Sobre André Gomes y Rodrigo, Anticorrupción dice que fueron "operaciones rentables", y que Joao Cancelo fue el "más rentable" de todo el mercado porque dejó plusvalías al Valencia.

Aún más flagrantes eran para Antonio Sesé, ex consejero y autor de la querella, los casos de Aderlan Santos o Eliaquim Mangala. Sobre el primero, Anticorrupción asegura que el fichaje estuvo "en su valor de mercado".

Mientras, del francés asegura que sí estaba apto para jugar, pese a que la denuncia señala que no estaba en condiciones para el deporte profesional. Además, recalca que no se pagó ningún traspaso al Manchester City, por lo que no hubo agravio contra la economía del club.

De Enzo Pérez, el organismo alega que "no existen pruebas o indicios de que intervinieran Peter Lim y Jorge Mendes", y por último, sobre el lateral Thierry Correira, afirma que "no se puede determinar que hubiera perjuicio al no haber antecednetes de compras o ventas anteriores".