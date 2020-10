Antonio Hidalgo adelantó que no hará rotaciones

El entrenador del Sabadell, Antonio Hidalgo, afirmó en la rueda de prensa previa en el choque ante el Albacete que "todos los partidos son importantes", aunque dada la delicada situación que atraviesa el equipo, "hay que empezar a sumar desde ya".

Se mostró reacio a hacer grandes cambios viendo que el equipo jugará cinco partidos en apenas 15 días. "Tenemos una plantilla completa para afrontar estos partidos de gran exigencia y no me planteo ahora mismo rotaciones. No hace falta sacudir nada", afirmó.

El técnico arlequinado habló de lo quiere de sus jugadores, más allá del mal inicio en LaLiga SmartBank, donde todavía no han sumado ni un punto.

"Personalmente, lo que exijo siempre a mis jugadores es que lo den todo en todos los partidos y que crean en lo que les pido. En eso, no tengo ninguna queja. Luego, los partidos se deciden por detalles, pero estoy seguro que los resultados llegarán", indicó.

Hidalgo también comentó el relevo de Lucas Alcaraz por Aritz López Garai en el banquillo del Albacete: "La apuesta futbolística que tenía un entrenador al otro es totalmente diferente, pero nosotros vamos a lo nuestro".