Antonio Hidalgo no descarta convocar juveniles

Puede que el Sabadell se vea las caras con el Rayo con varios juveniles en su once o en el banquillo. El propio Antonio Hidalgo, entrenador del equipo, lo reconoció en la rueda de prensa previa al enfrentamiento. También analizó al rival y su amistad con Iraola.

"Las dificultades que tenemos son las que son. La pretemporada ha sido un poco atípica. Tenemos los jugadores que tenemos y hasta última hora esperaremos. Veremos si hay que convocar a algún juvenil o no. Pero iremos a Vallecas con toda la confianza. Hemos de creer en lo que nos ha traído hasta aquí. Habrá jugadores que será su primera vez en la categoría, pero hay que disfrutar y tener confianza en nuestro trabajo. Seguro que haremos un gran partido", afirmó.

"Todos son jugadores de Segunda porque se lo han merecido por su trabajo. Seguro que competiremos muy bien durante el año. Hemos de creer mucho en nosotros, en nuestras ideas e ir a por los partidos desde el primer minuto. Convicción enorme y tener la cabeza muy fuerte desde el primer segundo", añadió.

Sobre el técnico contrario, aseveró: "Él me conoce lo mismo que yo a él. Las cosas están igualadas. Le tengo mucho cariño. Vivimos muchas cosas juntos y le deseo lo mejor". Se conocen de su etapa juntos en la Liga Chipriota.

Respecto al equipo rival en sí, dijo: "Tendremos que tener situaciones previstas, será un partido en el que no podremos conceder muchas ocasiones para que nos ataquen. Tenemos nuestras armas y esperamos que todo salga bien. Hemos intentado coger la máxima información posible de su entrenador y su idea".

¿Es la falta de experiencia un problema? "Uno no tiene experiencia hasta que la tiene. A mí, como entrenador, me tocó hace año y medio porque debuté en Segunda B y ahora lo haré en Segunda. Pero esto no quita que se viva con entereza, hay que disfrutar. Nos lo ganamos la pasada temporada y esto es para disfrutarlo", respondió.