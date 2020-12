Antonio Hidalgo pidió calma: "El equipo está muy vivo"

El entrenador del Sabadell, Antonio Hidalgo, afirmó en la previa del partido contra el Alcorcón que "el equipo está muy vivo" y que sigue con las opciones intactas de mantener la categoría. "Más allá de los resultados que estamos teniendo, competimos todos los partidos al máximo", destacó el técnico del conjunto 'arlequinado'.

Sobre el Alcorcón de Anquela, comentó que "tienen un entrenador con mucha personalidad" y al mismo tiempo "llegan en una buena dinámica y con jugadores de calidad como Boateng o Laure".

"Desde principio de temporada, ya sabíamos la situación que nos tocaría vivir. Sabemos el equipo que tenemos y contra los que nos enfrentamos. Sí tenemos que evitar, por ejemplo, perder en partidos que pasan pocas cosas como ocurrió ante Oviedo o Málaga", recalcó.

Se desconoce cuándo se sabrá la sanción a Hidalgo tras ser expulsado el domingo. "Es algo que no me preocupa, no depende de mí", comentó.

El preparador del Sabadell jugó su último encuentro como futbolista profesional ante el Alcorcón hace cinco años. "Sinceramente, no me acordaba. Ha pasado mucho tiempo, la vida continúa y ahora estamos aquí para afrontar un encuentro muy importante", apuntó.

Más preocupante es el estado del terreno de juego, pese a ser cambiado por completo en la pretemporada. "Lógicamente, me gustaría que estuviera mejor. Me consta que se está trabajando en ello para encontrar la mejor solución", sentenció Hidalgo.