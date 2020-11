Antonio Hidalgo se quejó del árbitro: "Me tenía ganas"

Antonio Hidalgo cree que Pulido Santana, árbitro del partido de su Sabadell contra el Málaga, en el que los suyos acabaron perdiendo, le tenía ganas. Lo dijo en la rueda de prensa posterior al duelo, en el que acabó expulsado. Se fue bastante enfadado del campo.

"Me tenía ganas. Estaba más pendiente de ver la gente de la grada que no de pitar en el campo. Sinceramente, espero que no me toque más este árbitro", dijo el técnico.

Pero el resultado del choque no solo respondió a las decisiones de Pulido, sino a la efectividad del Málaga. Gracias a un gol de Chavarría, los de Pellicer se llevaron los puntos y su homólogo lo analizó.

"Ahora, tenemos que descansar tras tantos partidos seguidos y pensar en Logroño. Lo que está claro es que no puede ser que de nuevo el rival con poco nos haga gol. No podemos ser tan frágiles", dijo.