Antonio López recordó su título más especial con el Atleti

'Recuerdos de Leyenda' es el nuevo apartado que ha estrenado el Atlético de Madrid durante el periodo de aislamiento. Esta vez le ha tocado a un mítico ex capitán como es Antonio López.

El ex rojiblanco echó la mirada atrás para recordar cómo fue la final de 2010 en la que el Atlético se llevó el título a casa ante el Fulham. "Salimos con algo de tensióny veía que al principio no éramos los mismos, pero luego vimos que no se podía escapar y la sensación era que ese partido nos lo íbamos a llevar...", explicó.

"Recuerdo el pitido final del partido. Salían todos los jugadores del banquillo a abrazarnos y bajé las revoluciones y me fui al equipo rival a darle la enhorabuena por el partido y la competición. Fue el día más especial y por llevar mucho tiempo sin ganar. Fue una satisfacción hacerlo como capitán", continuó.

En aquel decisivo duelo en Hamburgo, el Atlético llegó antes de lo habitual al territorio de la final. "Llegamos con mucha antelación y se hacía un poco pesado el tiempo que pasábamos allí viendo vídeos y pensando en lo que pasaría...", acabó.