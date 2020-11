Antonio Núñez, un ex madridista que fue "muy feliz" en Huesca

La carrera de Antonio Núñez tuvo picos espectaculares en los que un futbolista humilde como él llegó a coincidir en el Real Madrid con futbolistas como Beckham, Figo, Ronaldo o incluso Zidane. Así lo cuenta en una entrevista a 'AS'.

"Tengo muchas anécdotas. Compartía vestuario con Beckham, Figo, Ronaldo y Zidane... La mejor fue la fiesta de cumpleaños de Ronaldo... Fue muy sonado, estaba toda la prensa del corazón allí, y es divertido de recordar... ¡Menuda fiesta!", desveló.

Pero cuando era joven fue moneda de cambio en la llegada de Owen al conjunto blanco. Luego llegó a la SD Huesca, donde realmente fue "muy feliz", pese a que los resultados deportivos no fueron tan exitosos.

"Volví a España. Con el Celta y en el Murcia me hice como persona. Luego en Chipre no me llegué a adaptar al fútbol y quería volver a España y la SD Huesca me dio la oportunidad, allí fui muy feliz desde el primer día", explicó.

Por otro lado, señaló: "Cuando descendimos a Segunda B parecía muy lejano, pero a mí no me sorprendió que luego llegaran a Primera, se hacían muy bien las cosas. No se hacían locuras. Eran serios y eso tuvo su premio. Me alegré muchísimo". Y concluyó: "Si la SD Huesca es seria, puede sacar positivas".