Antonio Reguero, con "sensación de seguridad" en Finlandia

Antonio Reguero (Madrid, 1982) sigue disfrutando bajo los palos a los 37 años como si fuese el primer día. Canterano del Real Madrid que conoció el vestuario de los 'galácticos', ha pasado también por Escocia y Finlandia. Allí juega ahora, en el HJK. 'EFE' se ha interesado por ver cómo conviven con el coronavirus en ese país.

Pregunta: Parece que el gobierno finlandés ha empezado a tomar medidas más drásticas contra el coronavirus. No se ha decretado el confinamiento total, pero se ha cerrado la región de Uusimaa, donde está Helsinki. ¿Es la mejor medida que se podía tomar?

R: Sí. Viendo los casos en Italia, en España y lo que está viniendo en el Reino Unido, creo que ya deberían haberlo hecho un poco antes. Hay relativamente pocos casos de infectados, unos mil y algo. También ha habido pocas muertes. Cuanto antes, mejor.

P: ¿Ve al país preparado para enfrentarse a algo así?

R: Yo creo que s,í porque lo primero de todo es que ya desde hace dos semanas la población se está quedando en casa. Se ven las calles menos pobladas. Por lo que es el sistema finlandés y demás, pienso que están preparados. Pero claro, creo que uno nunca llega a estar preparado si llega una pandemia como esta. Es complicado de decir, pero yo pienso que sí.

P: ¿Agradece uno que algo así le pille en un país nórdico? Hay tendencia a hablar de ellos como una cuna del bienestar...

R: Creo que ningún sitio es bueno para pasar una crisis así, pero viendo lo que ha habido en nuestro país, siempre digo que aquí estamos bien. El futbolista, fuera de virus y demás, está muy bien porque se vive bien, el sistema del país es bueno y cobras al día. Si tuviera que elegir estaría en España con mi familia, apoyando a la gente, pero la sensación de seguridad la tienes.

P: En su caso esto llega en pretemporada, estaba previsto que la liga arrancase a mediados de abril. ¿Mejor así que a mitad de liga?

R: Sí. Uno siempre tiene el miedo de que la liga no se celebre, incluso ahora que no ha empezado todavía. Pero empezando la liga como se supone que empieza en junio, aún tienes un buen rango de meses para seguir jugando.

Si lleváramos 15 partidos y quedaran dos o tres meses de competición, igual tenían que cancelarla. Egoístamente, pienso que se va a celebrar. Ojalá porque si no ya está habiendo mucho comentario sobre qué puede pasar con nuestros contratos. Espero que se inicie la liga en junio. Es una ventaja en comparación con otras ligas.

P: En el plano nacional... ¿cunde la desilusión teniendo en cuenta que Finlandia iba a disputar su primera Eurocopa?

R: Imagínate. No se hablaba de otra cosa, en las noticias y en los periódicos. Creo incluso que estaba siendo bastante bueno para el fútbol finlandés, se esperaba más público en nuestros estadios ya que la gente se ilusionaba otra vez con el fútbol.

Aquí el deporte rey es el hockey sobre hielo, pero con este tipo de cosas sí que la gente estaba muy ilusionada. Ahora pasa esto y tienen que esperar otro año pero ya bromean con que la selección ha ido a dos Eurocopas, la del 2020 y la del 2021.

P: ¿Qué queda de aquel canterano del Real Madrid que entrenaba con Casillas y Adán?

R: Queda mucho, la base. Es lo fundamental de esos años que estuve en el club. Hace poco vino a visitarme a Finlandia mi mentor Manolo Amieiro, el descubridor de Iker Casillas y Antonio Reguero (risas). Ese tiempo de cantera es donde aprendes la mayoría o casi todo de tu base. Fue muy valioso en mi carrera.

P: ¿Se sobredimensionó todo aquello que pasó entre Casillas y Adán cuando Mourinho decidió sentar al primero y poner al segundo?

R: Yo siempre he dicho que Adán es un gran portero. Igual no ha tenido la suerte o el éxito de Casillas u otros grandes porteros. Mourinho en ese momento tomó una decisión en la cual hubo mucha controversia porque de portero solo juega uno.

Pero yo la entendí perfectamente. Yo le digo a los chavales que entreno que van a tener técnicos que les elogien, otros que les manden a la grada y otros que ni fu ni fa. Eso es una parte de la carrera de Adán y Casillas.

P: ¿Le sorprende ver a Casillas aspirando a presidir la Federación?

R: Sí que me pilló un poco de sorpresa pero también es verdad que a Iker no le veo en los banquillos o entrenando, no sé por qué. E igual sí que cuando asimilas la idea de su candidatura puede que tire para adelante. Me sorprende pero le veo ahí.

P: Al que sí está viendo como entrenador es a Zidane. ¿Pensaba que había un técnico en él?

R: Para nada. Voy a ser sincero y diré que mis augurios cuando empezó a entrenar no eran nada buenos, pensaba que no era el entrenador para el Real Madrid. Me comí y me como mis palabras, hay que quitarse el sombrero con todo lo que ha hecho. También es verdad que creo que es una persona muy lista que se sabe rodear de un cuerpo técnico muy valioso en el que confía mucho.

Cuando entrenabas con él era un hombre muy callado. Roberto Carlos, Figo o Raúl hablaban bastante comparado con Zidane, que te daba los buenos días y era la misma actitud que tenía con sus compañeros. Para mí la idea del entrenador es la de alguien extrovertido que sepa manejar un vestuario. Aunque es verdad que se han visto imágenes de vestuario con Zidane y habla con mucha sensatez. Muchas veces la primera impresión no es la que vale.

P: Usted que ha estado en un vestuario como el del Real Madrid. ¿Qué puede suponer para un futbolista de clubes con el mismo cartel que le rebajen el 70% del sueldo?

R: Es complicado. No por el hecho de perder ese dinero para ellos, porque es gente que tiene unos salarios enormes, sino por esa inestabilidad y esa duda de saber a dónde va a ir a parar el fútbol. Si lo hace el Barcelona... ¿qué no nos van a hacer a nosotros?. Es un poco la consternación de no saber qué está pasando o qué va a pasar con el fútbol porque hay ERTE en todas partes, reducciones de sueldo... eso nos puede afectar un poco a todos.