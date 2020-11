Antonio Toledo dimitió a causa del COVID-19

El entrenador onubense Antonio Toledo, de 62 años, pertenece al colectivo de riesgo del COVID-19, y en un comunicado expresó que la decisión de no continuar no la ha tomado por los malos resultados que lleva su equipo, que es colista tras tres derrotas en tres jornadas de Liga, sino por "la situación que vive el país con la pandemia del COVID-19", que considera "no son las idóneas" para la práctica de su deporte, "que necesita de la movilidad constante en desplazamientos por toda la geografía nacional".

Sin Toledo en el banquillo, el club onubense pierde el entrenador que más partidos ha dirigido en la historia de la máxima categoría nacional y el auténtico 'alma mater' del club onubense junto a su esposa y presidenta del club, Manuela Romero.

Aseguró que quiere seguir su carrera como entrenador y que este adiós es un "hasta luego". Además, indicó que confía en que el Sporting Huelva logrará la permanencia esta temporada en la Primera División.

El club, por su parte, informó de que su entrenador presentó la dimisión "con carácter irrevocable" a la junta directiva el pasado jueves debido a la situación que vive el país debido a la pandemia del COVID-19. Indicó que entiende que formar parte de un grupo de especial riesgo ante esta enfermedad, le ha hecho dar "un paso al lado" en el banquillo de la entidad, que quiere agradecer "su dedicación" durante todas estas temporadas.

La entidad agradeció sus años de "trabajo desinteresado" por este club, que no solo fundó si no que ha llevado "a sus más altas cotas de triunfo", 15 temporadas en Primera y la consecución del título de Copa de la Reina en 2015. Es por ello que el club remarcó que espera que en "un futuro cercano, cuando la pesadilla que está tocando vivir acabe", pueda retomar sus funciones como entrenador.

Toledo continuará en el club en las labores de director deportivo y su deseo, así como el de los miembros de la junta directiva, es que Jenny Benítez, ex capitana del equipo y actualmente segunda entrenadora, tome el relevo. Este lunes a las 9.00 horas Benítez dirigirá el entrenamiento en el campo municipal de Los Rosales de Balbueno.