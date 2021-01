Antoñito, de vuelta al Cartagena

Antoñito ya tiene de nuevo equipo. El Cartagena ha recuperado para la causa a su ex jugador, quien militó en el club albinegro en la temporada 2013-14.

Su contrato con el Real Valladolid, donde militó tres temporadas, en las que vivió el ascenso a Primera y las dos permanencias en la máxima categoría, expiró al término de la pasada temporada.

Sergio no contaba con él y no fue renovado. Tenía un año más de contrato, pero fue rescindido de mutuo acuerdo. El Panathinaikos le esperaba, pero su fichaje por el club heleno no fue como esperaba.

Antoñito no ha jugado ni un minuto. No ha contado para su entrenador y no ha sido siquiera convocado para ningún partido. Su primera aventura más allá de nuestras fronteras terminó con el año nuevo.

El futbolista de Herrera ha hecho las maletas y ha vuelto a España, a Cartagena, al 'Efesé', club con el que se ha comprometido por lo que resta de temporada y otra más.