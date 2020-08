Anuar quiere hacerse un hueco en el Valladolid

Se acabó el periplo por Grecia. Anuar vuelve a la disciplina del Valladolid.

En una entrevista con 'EFE' en Ceuta, donde pasa unas pequeñas vacaciones, el centrocampista, de 25 años, ha señalado que regresa a Valladolid para hacer la pretemporada "con una ilusión máxima" y ganas de volver a ganarse un hueco, porque, según él, tiene "las condiciones suficientes para ayudar al conjunto y eso será el primer objetivo".

Sobre una posible cesión, después de haberse hablado en los últimos días del interés de varios clubes por su contratación, entre ellos el Tenerife, dijo que no sabe "nada" y que, pese a que "ahora habrá muchos rumores", lo que quiere es concentrarse en el Valladolid "y después ya se verá lo que pasa".

El canterano del club pucelano, con contrato hasta 2023, se ve "más preparado" para seguir en LaLiga tras su cesión porque ya tiene experiencia y, a pesar de que una lesión le "frenó un poco", en Grecia ha cogido la confianza en sí mismo "y afronta el nuevo reto más preparado que nunca".

Su etapa en Grecia, donde ha jugado 16 partidos, diez de ellos como titular, la valora como muy positiva a nivel personal. "Estoy muy contento de haber tomado esa decisión para seguir creciendo como jugador, he encontrado una buena versión mía, estaba cómodo en el campo y he podido volver a sacar mis cualidades", ha afirmado.

El confinamiento en Grecia lo ha llevado bien aunque considera que ha influido "de una manera muy fuerte porque ha trastocado los planes de todos los equipos" y porque "trabajar en casa no era lo mismo porque un jugador necesita el trabajo de campo".

Anuar, que inició su trayectoria en el Real Valladolid Promesas en la temporada (2014-15) en Segunda B, ha valorado la temporada del Real Valladolid que le ha permitido continuar un año más en Primera División.

"Ha cumplido el objetivo, ha hecho una grandísima campaña, no es fácil estar en Primera con clubes que han caído gastando mucho dinero en fichajes. El Valladolid ha quedado por delante de clubes importantes como el Betis o el Celta y han hecho un esfuerzo máximo por mantener la categoría", dijo.

Sobre el final de la Liga en Primera tras el COVID-19 ha dicho que "los equipos llegaron justos de fuerza, han tenido que hacer un esfuerzo brutal jugando partidos cada tres días al máximo nivel, hay una intensidad que exige mucho y todos los clubes lo han afrontado muy bien y se ha superado que era lo importante".

El centrocampista espera disfrutar ahora de sus vacaciones, en las que estará dos semanas en Ceuta con su familia para disfrutar de los suyos: "Paso mucho tiempo sin verlos y luego volveré a Valladolid para centrarme en el fútbol".

Anuar espera que la temporada 2020-21 sea distinta y regresen los aficionados a las gradas. "No sé sabe lo que pasará, no hay certeza de nada pero ojalá vuelva el público que es el que le da vida al fútbol porque ver a la gente animándote no se puede definir con palabras y es fundamental. No sé si volverán poco a poco pero nadie sabe lo que sucederá", ha añadido.