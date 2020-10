Aouar cree que todavía no ha tocado techo

Aouar es feliz en el Olympique de Lyon, el equipo de su infancia, pero no se conforma. Cree que puede mejorar mucho más y llegar a ser bastante mejor. En unas palabras con los medios oficiales de la entidad, lo analizó y dejó claras sus intenciones en el equipo.

"Tengo el privilegio de defender mis colores jugando en el equipo del que siempre he sido aficionado. Me motivaba mucho jugar para este equipo, era mi mayor sueño. Hace diez años, estaba ahí, en las semifinales, sujetando la lona de la Champions League, y, diez años después, me enfrenté al Bayern en otra semifinal, así que fue impresionante", relató sobre sus orígenes.

"Estoy muy orgulloso del camino que he recorrido, siento mucho orgullo y muchas emociones. Soy consciente de que todavía no he alcanzado mi potencial, tengo mucho que aprender. Quiero ser más consistente para poder ayudar al equipo en todo lo que pueda, en eso quiero mejorar", añadió.

"Intentaré progresar en todos los aspectos que pueda y, a nivel colectivo, el Lyon tiene que terminar lo más alto posible en la tabla. Tienes que hacerlo muy bien cuando eres el Olympique de Lyon", concluyó, con la vista puesta en los objetivos del club.