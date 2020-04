Aouar tiene un benefactor en el Madrid

Karim Benzema, nacido en Lyon y abanderado del Olympique, lleva años siguiendo la carrera de Houssem Aouar, objetivo blanco. Benefactor y padrino del mediocentro, ahora podrían coincidir en el Madrid.

En 2017, cuando Aouar se abrió su cuenta oficial de Instagram. Benzema no dudó en pedir a todos que le siguieran. Y tenía un motivo. "Del Lyon, me gusta el pequeño Aouar. Si trabaja, puede llegar muy lejos", dijo Benzema por entonces. Ni siquiera había debutado en el primer equipo.

Tres años después, Aouar, ya con 21, se ha consolidado en el equipo francés. Es una de sus grandes referencias. Hasta fue elegido 'MVP' del Lyon-Juve de Champions tras dar el pase del gol del triunfo. Numéricamente es la mejor campaña de su vida: nueve tantos, nueve asistencias.

En el Madrid, Benzema le daría perfectamente la bienvenida. Revela 'AS' que Argelia, país con el que comparte raíces, quiere vestir a Aouar, que todavía no ha ido con la absoluta de Francia (sí con la Sub 21). El citado medio señala que en Argelia se deslizó la posibilidad de que el delantero hiciera de intermediario. Karim está vetado para Francia.

También compartió hace pocos meses el jugador del Lyon una foto con Zinedine Zidane, entrenador blanco. Bazas a favor de Aouar, uno de los futbolistas del momento.