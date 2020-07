Apeado de la Champions, Klopp elige a sus favoritos

El Liverpool no podrá luchar por volver a ganar la Champions, por eso Klopp ahora a lo más que puede asprar, Premier amarrada de forma matemática, es a elegir al favorito para suceder a su equipo.

Fue consultado al respecto en la previa del encuentro que disputará este domingo ante el Aston Villa. "Para mí, los dos grandes favoritos que quedan en la competición son el Bayern de Múnich y el Manchester City", contestó, seguro.

"Ese partido sería muy interesante. No sé exactamente si podría ocurrir, si se pueden encontrar en semifinales o en otra ronda", añadió el técnico alemán, a su razonamiento.

El Manchester City ha sido su gran rival en la Premier estos dos últimos años, y considera que es claro aspirante a ganar la Champions. "Claramente son los dos favoritos. La competición será muy interesante, ya que es completamente nueva", continuó.

"Pero cuando ves al Manchester City y ves el equipo que tiene… Todo el mundo necesita suerte, pero como siempre he dicho; si quieres la Champions League, deberías tener a tu mejor once preparado para la final", apuntó también Klopp.

Insistió, son sus favoritos, pero eso no garantiza que vayan a ganar. "No es que los otros equipos no tengan posibilidades, pero de verdad creo que estos dos equipos son los favoritos", explicó.

Habló de las fortalezas del Bayern. "El Bayern ha jugado una temporada impresionante en Alemania, antes y después de la cuarentena. Después que Hansi Flick cogiera las riendas ha sido impresionante lo que han hecho", expuso.

Y de las del City. "Tienen mucha calidad, pero no hay equipo en el mundo que sea perfecto. El City no lo es, el Bayern no lo es y nosotros tampoco lo somos, pero tienes que ser casi perfecto para ganar la Champions League", valoró.

"La miraré, es el torneo especial. Pinta muy interesante, pero, desafortunadamente, no formamos parte de él este año", dijo Jürgen Klopp, para finalizar.