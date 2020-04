Aperribay explicó que el plan era entrenar de uno en uno y sin técnicos

La Real Sociedad se ha puesto en boca de todos por su polémico plan -ya abortado-. El plantel iba a volver a entrenar el martes 14, pero, finalmente, se echó atrás por recomendación del Comité Superior de Deportes. Pero ¿cuál era el plan para volver a ejercitarse? Aperribay lo explicó.

"No iba a asistir ningún entrenador, ni los preparadores físicos ni los fisioterapeutas. Era voluntario. No teníamos intención de empezar a entrenar, sino de hacer estas actividades en Zubieta. Allí, tenemos ocho campos y se iban a asignar tres, pero no era con la intención de avanzar más en el entrenamiento ni empezarlo de forma colectiva", especificó en 'Onda Cero'.

Afirmó que lo que ocurrió fue que hicieron una "interpretación jurídica" del Real Decreto por la cual sí que podrían acudir a entrenar. "Podrían desplazarse de uno en uno y en sus coches", especificó el dirigente. El objetivo era, por ende, una especie de uso individual de Zubieta por turnos.

En cuanto la Real habló con el CSD, todo se resolvió: "Cuando hemos hablado con la presidenta del CSD, lo primero que le he dicho es que no queríamos ni polemizar ni infringir unas normas sanitarias que tenemos que respetar y fomentar".

En su entrevista con 'El Transistor', de paso, habló sobre la final de Copa: "Hay que esperar para poner fechas. Lo primero es que nos gustaría jugarla con público, pero, ahora, nos preocupan a todos más los cómos y las consecuencias que las fechas".

Y dio alternativas: "Nosotros estaríamos encantados de jugar la final en San Sebastián o en Bilbao, y así, además, la afición no se desplazaría porque va a haber también mucho perjuicio económico. El Athletic y la Real vamos a ser respetuosos. Lo primero es intentar jugar con público y, luego, ver la fecha, si no se retrasa más. Vamos a tratar todos los escenarios con la RFEF".