"¿Interesa mi opinión sobre el coronavirus? Solo llevo gorra y estoy mal afeitado..."

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, deja indiferente a nadie y tampoco lo hizo al hablar sobre el coronavirus. Si bien ya criticó a los medios por la gestión mediática de esta crisis, tras caer ante el Chelsea dejó una respuesta muy aplaudida.

"Mira, lo que no me gusta en la vida es que para hablar de algo muy serio la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo", señaló sobre un virus que ha costado la vida a más de 3.000 personas y que ha paralizado varias ligas.

"No es importante lo que digan las personas famosas. Hay que hablar de las cosas de la manera correcta, no las personas sin conocimiento, como yo, que hablan de algo que no saben. Son las personas con conocimiento las que deberían decirle a la gente que haga esto o lo otro y si esto está bien o no. No entrenadores de fútbol. No entiendo de política, del coronavirus...", dijo.

"¿Por qué a mí? Yo solo me pongo una gorra de béisbol y llevo un mal afeitado", sentenció Klopp, viralizándose rápidamente su mensaje y arrancando aplausos por su sinceridad.