Aplazan el Eibar-Barça femenino y Manu Sánchez estalla contra la RFEF

El Juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha decidido aplazar el encuentro de la octava jornada de la Primera Iberdrola entre el Eibar Femenino y el Barcelona, debido a varios casos de coronavirus en el conjunto vasco.

Con este, ya son 14 los partidos aplazados en la Liga Femenina esta temporada por el COVID-19. Además, se trata del tercer partido que el Barça se queda sin jugar por el coronavirus, mientras que para el Eibar es el segundo.

Una situación la de esta pandemia que ha generado muchas críticas, como la del entrenador del Deportivo Abanca, Manu Sánchez, que atizó con dureza a la Federación por todas las suspensiones de partidos que se están dando, y por no tirar más de los filiales para completar las primeras plantillas.

"Hay circunstancias que están por encima de la competición y no se respetaron bien. Creo que no es un protocolo válido. No entiendo para qué la Federación obliga a tener a los de Primera Iberdrola dos o tres filiales si, total, después no hacen falta para nada porque, si te falta una o dos jugadoras, se suspende un partido", indicó en una rueda de prensa telemática.

El Dépor Abanca tenía programado un partido ante el Rayo Vallecano este miércoles, pero el Juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol atendió la solicitud del conjunto madrileño para el aplazamiento de dicho encuentro correspondiente a la séptima jornada liguera.

Un caso positivo por COVID-19 en el Rayo Vallecano y los diez días de aislamiento que deben cumplir sus cinco contactos estrechos de la plantilla motivaron esa solicitud del club madrileño.

Debido a la cantidad de encuentros aplazados, la RFEF anunció que a partir de este sábado se reforzará el protocolo de seguridad en las competiciones no profesionales, por lo que habrá test semanales para todos los equipos.