Aplazan la audiencia del presidente de Haiti por abusos sexuales

Jean Bart llegó a la audiencia en el Tribunal de Croix des Bouquets, en Puerto Príncipe, acompañado de su abogado y rodeado de decenas de curiosos y periodistas, además de varias activistas de organizaciones de mujeres que protestaron para exigir una investigación justa que arroje luz sobre el asunto.

La audiencia no tuvo lugar por decisión del fiscal, que decidió escuchar primero a otros testigos y convocó de nuevo a Jean Bart para que acuda a declarar el próximo día 20.

"Ya se ha interrogado a varias personas en el contexto de este caso. Y todavía tenemos otros para ser escuchados. Tenemos varias personas que estamos en proceso de interrogar", dijo a 'EFE' el fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Croix-des-Bouquets, Maxime Augustin.

Varias activistas se congregaron frente al tribunal con carteles que pedían "justicia" y que decían: "Las mujeres salen a la calle a buscar luz en el caso".

La investigación contra el presidente de la Federación Haitiana surgió a raíz de un reportaje del diario 'The Guardian', que acusó a Jean Bart de haber obligado a varias jugadoras a tener relaciones sexuales con él, incluida una que se vio obligada a abortar.

Las presuntas agresiones habrían ocurrido en los últimos cinco años, según el rotativo inglés.

El abogado del acusado, Stanley Gaston, dijo a los medios que Jean Bart no tiene ningún caso abierto en el tribunal, señalando que solo hay alegaciones hechas por un periódico.

"Por el momento no hay ningún caso, ni víctima ni demandantes. Estamos en un expediente que se refiere a abusos sexuales, si no hay víctimas ni denunciantes, no hay abuso sexual", aseveró el abogado. Gaston reiteró, asimismo, que Jean Bart no tiene intención de renunciar.

El pasado lunes, presidente de la FHF presentó una denuncia por difamación en el tribunal de primera instancia de Croix-des-Bouquets por el reportaje.