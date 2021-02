"Aprendí mucho en el Madrid, he vuelto más experimentado"

Jovic volvió a la Bundesliga, y en cuatro partidos anotó tres goles, uno más que en sus 32 encuentros de blanco. Entrevistado por la web de la Bundesliga, lejos de mostrar rencor al Real Madrid, el serbio dijo haber salido reforzado de la experiencia.

Empezó asegurando haber echado de menos el campeonato alemán. "Extrañé mucho la Bundesliga. Tengo muy buenos recuerdos de ella y estoy feliz de estar de vuelta", dijo, para comenzar, Luka Jovic.

"Mi objetivo era conseguir más tiempo de juego, jugar más y esa es la razón principal por la que decidí volver", continuó, al ser cuestionado por los motivos de su vuelta.

Puso en valor su año y medio en el Madrid. "Ciertamente he mejorado y crecido en Madrid, aunque sea una dimensión diferente. Fue un honor jugar en el club más grande del mundo y una alegría entrenar con los mejores jugadores del mundo", afirmó.

"Fue difícil al principio porque todavía era joven, tenía 21 años. Me llevó un tiempo asentarme y entender el hecho de que estaba con los mejores jugadores del mundo durante los últimos 10 años en varios puestos. Definitivamente he aprendido mucho y he vuelto con más experiencia", explicó Jovic.

Cada entrenamiento era una 'master class' para él. "Hay jugadores de los que aprendes todos los días. Entrenar contra los mejores defensores fue una buena educación para mí", aseguró.

Cuestionado por sus virtudes, Jovic fue esquivo. "No me corresponde a mí decirlo. Otros deberían explicarlo, pero puedo decir que soy un zorro en el área y siempre estoy bien posicionado", se limitó a decir.

"He vuelto para recuperar un poco la confianza, para volver a mi nivel anterior, no para que me tilden de estrella. Estoy de vuelta porque era la mejor opción para mí en este momento", incidió.

Y acabó enumerando a sus ídolos de infancia y juventud. "Hubo muchos. Ronaldo, luego Ibrahimovic, pero puedo decir que Falcao fue el que más vi. Creo que tenemos un estilo de juego similar y me gustaría tener tanto éxito como él algún día", dijo Luka Jovic, para finalizar.