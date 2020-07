"Aquí hay una guerra personal y, si pueden, te matan"

Pasan los días y el Fuenlabrada no deja de sorprenderse de las noticias que salen sobre su propio club. Miguel Melgar, director deportivo de la entidad, dio su opinión en su charla con 'El Larguero' de la 'Cadena SER'.

"Estamos jodid**. Soy gente de fútbol y me pierdo en este galimatías. Solo he saludado una vez a Tebas y otra a Rubiales, no conozco a nadie del CSD. Aquí hay personas que lo dirigen que son capaces de todo. Me asusté con el comunicado del CSD y pensé que eso ya no era fútbol. Ni CSD ni Federación nos han llamado para nada y ha habido un chico en el hospital. Es una pu** locura lo que estamos viviendo", analizó.

"Esto no es fútbol, es todo mentira. Aquí hay unos chavales rompiéndose las pelotas para entrar al 'play off' y no han hecho nada malo. ¿Qué hace mal uno que coge una gripe? El único protocolo es encerrar a 50 personas en una habitación. Los jugadores tienen mujeres, novias y padres. No hay protocolo que valga", añadió.

Fuerte crítica al Deportivo: "Me caía bien porque admiré a muchos jugadores del pasado de allí, pero he visto el esperpento del presidente y del entrenador, es una pu** vergüenza. Ojalá no les ocurra esto. Si les pasa, ¿qué van a decir? Cómo se pueden pensar que subimos a un avión sabiendo que estábamos enfermos. Los capitanes lo han dejado claro. Yo no me meto en un avión pensando que me puedo contagiar ni aunque sea para ir a la Copa del Mundo".

Y cerró: "Yo he llorado esta semana y no lo hacía desde hace tres años, cuando murió mi padre. Aquí hay gente que ha jugado infiltrada, con dolores. Pero hay una guerra personal y, si pueden, te matan. Yo quiero jugar el partido por ellos. Se merecen ese encuentro. No hemos hecho nada malo, que hubiesen decidido no jugar la última jornada".