"Aquí solo podemos salir un día a comprar, pero me preocupa España"

Cada país está haciendo lo que está en su mano para evitar un contagio masivo del coronavirus que podría ser letal para la población en el medio plazo.

En Bolivia, por ejemplo, solo dejan salir un día a la compra a las personas y se rigen por el último número del carnet de identidad. Así explicó el entrenador español Miguel Ángel Portugal cómo está viviendo la cuarentena en Bolivia, donde dirige a Royal Pari.

"Nosotros no podemos salir a la calle, solo nos dejan hacerlo para comprar y solo un día. Se basan en el número en el que termine tu carnet de identidad. Dependiendo del día, te toca poder salir a comprar. Y solo un día, no se permite más. A mi me toca salir los viernes, que es el que está otorgado al cero, que es el número final de mi carnet. Salí el viernes a comprar y ya no puedo salir hasta el viernes siguiente", explicó el entrenador.

Portugal detalló que la situación todavía no es grave, pero está tranquilo de la previsión con la que se ha tratado todo. "En Bolivia, la situación no es tan alarmante. No es tan grave. Hay 74 contagiados pero, desde el domingo 22, las autoridades decidieron ser cautelosas y nos mandaron a casa", continuó, antes de advertir: "Las noticias que nos llegan desde España nos preocupan más, duelen más".

El técnico finalizó dando su punto de vista del final de las competiciones. Pidió que se trate de acabar todo, aunque no sabe si será posible: "Hay dos soluciones muy sencillas. Anular todo y que no corra esta temporada. Y la otra, si se puede, en el periodo que se pueda, jugar a toda pastilla. Eso, si hay espacio temporal para hacerlo. Si no, pues anularlo todo y hacer como que la temporada no hubiera existido. La más justa creo que sería poder acabar las competiciones".