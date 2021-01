"Aragonés siempre quería la perfección"

Este fin de semana se enfrentan en el Carranza el Cádiz y el Atleti, un partido muy especial para gente como Paco Baena, ex de ambos, y un buen conocedor de una leyenda rojiblanca como Luis Aragonés.

En la entrevista concedida al diario 'AS', Paco Baena explicó cómo era Luis Aragonés. "Cuando llego al Atlético él lleva pocos partidos, pero ya era entrenador, no lo conocí como jugador. Era muy, muy, muy serio. Quería siempre todo a la perfección", rememoró.

"Nos ponía a correr tribuna para arriba y tribuna para abajo y no veas la que nos daban. Yo no estaba acostumbrado a entrenar tan fuerte en el Cádiz y me costó trabajo adaptarme, pero lo supe hacer y aguanté bien", recordó también.

Su llegada al Atleti no fue fácil, tampoco la de Aragonés del campo al banquillo. "Era complicadísimo, porque él pasa de jugador titular a entrenador. Recuerdo que cuando llegué allí me dijo que tenía que esperar un tiempo porque el equipo ya lo tenía hecho y no podía contar conmigo en ese momento", dijo.

"Sin embargo, a los cuatro días de decirme eso jugamos un partido de entrenamiento el jueves y le metí cuatro goles al equipo titular que él pensaba poner el domingo. Al ver que metí los cuatro goles me llevó citado al partido del Valencia", afirmó también.