Araujo confesó que pudo ir al Madrid: "Tuve una oferta"

En agosto de 2018, el Barcelona anunció el fichaje de Ronald Araujo. En principio, el central llegó para reforzar el filial, pero poco a poco se hizo un hueco en el primer equipo.

Araujo contó que se decidió por el Barça, pero hubo otras ofertas, una en concreto, del Real Madrid. "Tuve varias propuestas. En ese momento, mi agente no me dijo que una era del Madrid... Después, más adelante, lo supe. También hubo ofertas de otros equipos", dijo a 'Mundo Deportivo'.

Eso sí, no se arrepiente de haber recalado en el Camp Nou. "Estoy contento de haber llegado al Barça y seguir aquí", dijo.

Y contó cómo fue el momento en el que supo que los 'culés' lo querían: "Estaba en Uruguay, durmiendo la siesta. De repente recibí una llamada de mi representante. Sabía que estaba en Europa, pero no dónde exactamente. Me dijo 'prepárate, vienes para acá el domingo'. Me dijo que prefería no decirme dónde. Luego me contó que había una posibilidad de llegar al Barça y que había otras ofertas. Estaba muy contento".

De paso, reveló los consejos que le ha dado Koeman. "El míster sabe bastante a nivel defensivo porque jugó ahí. Nos dice qué hacer, cosas que corregir... Miramos y analizamos vídeos para no repetir errores", prosiguió.

Pero ninguno de ellos le ayudó tanto como uno que le dio Luis Suárez antes de irse al Atlético: "El mejor consejo me lo dio Suárez. Me dijo que disfrutara de cada momento y que aprendiera de los mejores".

Araujo se ha convertido en un auténtico muro en el Barça. El zaguero rinde a un nivel extraordinario y los 'culés' esperan que siga en esa línea.