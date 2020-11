Araujo, descartado para el Wanda

Tras caerse de la lista de convocados de Uruguay por lesión, Araujo también se quedó sin posibilidades de jugar el partido frente al Atlético Madrid, en el que el conjunto dirigido por Koeman visitará el Wanda Metropolitano.

El central charrúa del Barça se lesionó el pasado 28 de octubre frente a la Juventus en la Champions, duelo del que se tuvo que retirar por una rotura en el bíceps femoral, situación que provocó la nueva posición de zaguero de De Jong por los pocos efectivos defensivos con los que cuenta el club 'culé'.

El defensa sigue ejercitándose en solitario y no hay una fecha todavía exacta para su regreso porque el equipo no adelantó ningún pronóstico, pero el diario 'AS' informó de que el tiempo mínimo será de tres semanas, intervalo que ya venció, por lo que la rehabilitación parece que se alargará.

El jugador de 21 años ha disputado ya un total de cuatro partidos esta temporada con el FC Barcelona solo dos menos que en todo el curso anterior. En esta temporada, Araujo es el tercer central del equipo y el tiempo que ha estado en el terreno de juego ha cumplido con creces las expectativas, motivo por el que el club quiere atarlo hasta 2026.

Además del uruguayo, Lenglet y Piqué, el otro central del equipo es Samuel Umtiti. El francés lleva cinco meses sin entrar en una convocatoria tras su recaída en la lesión de su rodilla izquierda. Sin embargo, ha entrenado las últimas veces con el grupo, por lo que su vuelta podría estar cerca.