La salida de Manuel Fernández deja un sitio a Arbeloa en el Madrid

El ascenso de Manuel Fernández a director de cantera obligará a una reestructuración en los equipos inferiores del Real Madrid. Ahí podría aparecer Álvaro Arbeloa, según informó 'Mundo Deportivo'.

Manuel Fernández abandonará el Juvenil B de La Fábrica, por lo que habrá al menos un puesto que ocupar. A ello se le puede unir el del Juvenil A, pues el Panathinaikos quiere contar con Dani Poyatos.

Según la fuente citada, Arbeloa podría entrar en la estructura de la cantera. El lateral se está sacando el curso PRO de la Federación y desde el Real Madrid quieren contar con él en los banquillos.

Arbeloa, de este modo, seguiría los pasos de otros ex jugadores como Raúl, Álvaro Benito o Guti, que comenzaron en los equipos infantil o cadete. Por tanto, el ex futbolista no entraría directo al Juvenil B.