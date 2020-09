Arbeloa, de asesor de Florentino y comentarista a entrenador en el Madrid

Arbeloa dirigirá al Infantil A del Real Madrid en la campaña 2020-21. Este será el equipo en el que estrene su recién obtenido carné de UEFA Pro A que logró sacarse a finales de julio, un conjunto con el que ya ha realizado el primer entrenamiento.

A sus órdenes tendrá, entre otros, al hijo del malogrado José Antonio Reyes, así como a varias perlas de las que el club está muy pendiente de cara al futuro.

"Vengo a transmitir lo que he aprendido. La cultura del esfuerzo y saber lo que significa llevar este escudo. No solo en Valdebebas, sino fuera. Más allá de los conocimientos tácticos y técnicos que tengo, es importante saber lo que significa ser jugador del Real Madrid", dijo el ex defensa a 'Real Madrid TV'.

El que fuese lateral de blanco, del Liverpool y la Selección Española, entre otros, pasa así a los banquillos tras haber sido asesor de Florentino Pérez, presidente de la entidad, y comentarista en los medios oficiales del club.