Arbeloa, su relación con Piqué y Casillas y un recado a Xavi

Arbeloa ha sido idolatrado por la afición del Real Madrid y ajusticiado, principalmente, por el Barcelona por sus declaraciones. El ex jugador no suele dejar títere con cabeza, especialmente cuando era jugador.

El ex futbolista, en una entrevista en Youtube, dejó algunos titulares. Arbeloa respondió a las palabras de Xavi en el que el ex azulgrana tildaba de suerte las Champions del Real Madrid.

"Hay un refrán que dice 'al saber le llaman suerte'. Cuando no eres capaz de explicar que el único equipo en la historia que ha ganado cinco Copas de Europa seguidas es el Madrid, que el único que ha ganado cuatro Champions en cinco años o tres seguidas es el Madrid... Ten en cuenta que en Champions nunca nadie había ganado dos seguidas. Pues estos ganaron tres seguidas, cuatro en cinco años y bueno...", dijo el lateral.

También habló de su relación con Casillas. "Da un poco de morbo. Siempre hemos tenido una muy buena relación. Como con mucha gente puedes tener roces o momentos en que la relación no es la misma, pero no tengo ningún problema con él. Al contrario, es vecino mío y si algún día necesita huevos me puede llamar tranquilamente", añadió.

Fue preguntado Arbeloa sobre Piqué, con quien tuvo algún roce mientras ambos jugaban. "También le daría huevos, claro que sí. Yo le daría huevos a cualquiera", bromeó.

"Cuando jugaba lo tenía clarísimo que iba a ser entrenador. Yo pensaba cómo lo haría si fuese entrenador. Cuando me retiré no lo vi tan claro, meterme otra vez en el mundo del fútbol, con esa exigencia. Es un trabajo más complicado, aguantar a 25 futbolistas... Me imagino aguantarme a mí mismo como jugador debía de ser horrible. Pero he empezado el curso, estamos haciéndolo online con Eto'o, Fernando Torres, Iraizoz, Sergio García, Duscher, César Navas. Hay nivel, así que nunca se sabe", sentenció Arbeloa.