Arda Turan compra el Torino de baloncesto

Ha saltado la sorpresa en Italia. El periodista Emiliano Carchia, de 'Sportando', anunció que Arda Turan es el fundador de Possible, la agencia de deportes que ha adquirido la propiedad del Reale Mutua Basket Torino de baloncesto.

El futbolista turco, en la recta final de su carrera y a punto de firmar de nuevo por el Galatasaray, se convierte en la cara visible de un proyecto que también tiene a Ergin Ataman, entrenador de prestigio de baloncesto, según indicó 'La Repubblica'.

Fue Stefano Sardara, en una videoconferencia, el que anunció que Ataman era uno de los encargados de la compra del club. Cabe recordar que es el entrenador del Anadolu Efes, equipo de la Euroliga de baloncesto.

Junto a Ataman estará Possible, la agencia de gestión deportiva que ha fundado Arda Turan, que apoyará de esta manera a su compatriota en la compra del club italiano.

"Stefano Sardara me contactó hace dos meses. Tengo dos socios de alto nivel, uno de los cuales es una de las principales agencias de gestión deporitva de Turquía -Possible-. Y luego habrá otra persona muy importante en la entrada. Seguiré entrenando al Anadolu Efes, pero conozco este mundo. Si nos quedamos en A2 lo haremos juntos. Si vamos a A1 lo tomaremos. Me complace ayudar, a nivel empresarial, a una empresa importante para lograr la excelencia europpea", aclaró Ataman.