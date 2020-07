Areola no se mueve del Santiago Bernabéu

Pese a que su contrato vence este 30 de junio, Alphonse Areola seguirá hasta final de temporada con el Real Madrid, por lo que podrá disfrutar del final de Liga y de la Champions League con la camiseta 'merengue' sobre sus hombros.

Así lo asegura el diario 'AS', que informa de la continuidad del guardameta francés de 27 años en el Santiago Bernabéu. Hace ya un par de semanas, también se habló de la posibilidad de que el PSG esté dispuesto a cerrar un nuevo acuerdo con el Madrid por el parisino.

Pero habría que ver qué intenciones tiene Areola de cara a su futuro, ya que este curso con Zidane al frente del banquillo tan solo ha contado con oportunidades en ocho partidos, lo que se traduce en un total de 674 minutos.

Y es que el ex del Lens es el único en el que no confía Zidane, el único de toda la plantila madridista que el técnico galo tiene disponible que no ha contado con un solo minuto desde el regreso de LaLiga tras el parón obligado por la pandemia de coronavirus.

'Zizou' le ha dado minutos a 21 de los 22 jugadores disponibles en el Real Madrid en estas primeras jornadas, siendo el meta francés el único que no ha podido vestirse de corto en partido oficial.