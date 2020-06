¿Argentina, México o España? El 'nuevo Messi' ya eligió

Ha sido la gran noticia, no solo en España, sino también en Argentina y México. Luka Romero, quien para muchos es el mayor talento que el mañana nos tiene guardado, debutó en partido oficial en Primera División. Un debut muy esperado, muy mediático, y que ahora arroja una pregunta, ¿qué Selección defenderá el día de mañana?

Tiene tres opciones, como las tres nacionalidades que ostenta, mexicana de nacimiento, argentina de ascendencia y española por naturalización. Él ha jugado con las inferiores de la 'Albiceleste', pero podía jugar con 'la Roja' en cualquier momento, y acabar vistiendo los colores del 'Tri' cuando llegue a la edad adulta.

Pero él parece tenerlo claro. Por ahora. "Toda mi familia es de Argentina. Todos los años voy para allá y me gusta más la Selección", afirmó en una entrevista virtual a través de Instagram.

"No sé si me ofrecieron jugar para otra Selección, eso lo sabe mi papá. Si todo sigue bien, si me siguen convocando, seguiré yendo", añadió.

Por tanto, lo más probable es que sea la Selección Argentina la que se lleve al que muchos denominan como el sucesor natural de Leo Messi. Pero de aquí a entonces muchas cosas pueden cambiar. En el fondo, solo tiene 15 años...