Argentina seguirá jugando a puerta cerrada

A pesar de las recomendaciones de medio mundo y de que el fútbol se ha detenido en prácticamente todos los países, Argentina sigue teniendo una particular visión del problema del coronavirus.

El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, aseguró que el fútbol no parará y mostró el deseo de que los ciudadanos del país puedan disfrutar del deporte incluso sin codificación.

"Si el fútbol se juega a puerta cerrada, no veo inconveniente", comenzó el máximo mandatario del país, que enseguida matizó: "Me encantaría que durante este periodo le den a los argentinos la posibilidad de ver los partidos por televisión abierta y no en codificado".

Una situación complicada por los derechos televisivos, pero que Alberto Fernández relacionó con la necesidad de los argentinos de estar en sus casas.

"Tenemos que quedarnos en casa y este deporte es un gran divertimento", concluyó con polémica en su comparecencia pública.