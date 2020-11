"Argentina son Juan y Evita Perón, Carlos Gardel y Maradona"

Hugo Gatti fue compañero y amigo de Diego Maradona en Boca Juniors. Entrevistado en 'AS', el 'Loco' habló sobre su relación y lo que significó el '10' no solo para él, sino para Argentina. Dice que con él, el país pierde a uno de los cuatro pilares fundamentales que conformaron su identidad.

"Esas cosas sólo las puede conseguir él. En la historia de Argentina, solo creo que se puede hablar de algo parecido con los dos símbolos del Peronismo, Juan y Evita, y por supuesto Carlos Gardel. Ellos cuatro son Argentina. Ya están todos juntos allá arriba", dijo el ex portero sobre las imágenes vistas en el país alrededor de la capilla ardiente en la Casa Rosada.

"Lo que yo vi no se repetirá nunca más con ningún otro argentino. Cuando me hablan de Messi digo que claro que es un futbolista increíble y un orgullo para mi país, pero el carisma y el sentimiento que hay y habrá siempre por el Diego no lo tendrá nadie más. A Maradona no lo supera nadie", agregó.

¿Cómo conoció la noticia?: "Estaba en la parrilla, a punto de comer el asado con mi mujer. Sale el noticiero que tenía puesto de fondo y dicen que el Diego se nos ha ido. De primeras me dije que no era posible. No me lo podía creer. Decían que estaba bien de la operación, que iba mejorando. Me llamó mucho la atención porque ahora no se esperaba, pero...".

No obstante, asegura Gatti que esto se veía venir: "Seamos sinceros, era una muerte anunciada. Por desgracia, Diego ya había estado en el umbral de la muerte otras veces y siempre salió adelante por esa fuerza que tenía interior. Podía con todo, como cuando jugaba. Pero aunque sabíamos que podía ocurrir, fue un golpe muy duro para toda Argentina".

"Diego se rindió. Al final se entregó. Estaba medio deprimido. Me hace gracia que los médicos dijesen que estaba todo controlado tras la operación. ¡Le taladraron la cabeza! Y mira que él podía con todo. Yo mismo le he visto muerto otras veces y siempre se levantaba. Me acuerdo cuando le pasó en Punta del Este. Yo estaba de vacaciones con mi familia allí y lo pude ver con mis ojos. Estaba muerto. Pero Diego dijo que no. Sin embargo, este 25 de noviembre era el Día D, estaba escrito. El mismo día que su amigo Fidel Castro. Así era Diego", expresó.

Gatti sí entiende por qué se mantuvo la idolatría pese a la truculenta vida personal del argentino: "Es que Diego hizo tan feliz a esta nación que se le ha perdonado todo. La diferencia respecto a Pelé o Di Stéfano es que al retirarse Maradona, él prolongó su fama por su vida personal. Le gustaba estar en todas las polémicas y siempre era el protagonista de todo. En esa segunda vida fue una revolución total, todo lo que hacía era noticia. Él, pese a sus problemas, se quería mucho. Fue feliz a su manera y hasta en eso fue diferente".

¿Se le puede comparar con los 'cracks' del fútbol actual?: "Si el premio hubiese sido global como ahora, Maradona habría ganado más Balones de Oro que Messi y Cristiano. Diego ahora mismo no tendría rival. A él lo cagaban a patadas, el balón pesaba como una piedra y los campos se embarraban y llenos de hoyos. Y aun así corría en el aire, tenía la escuela del pillo, del potrero"

Por último, el 'Loco' Gatti cree que Argentina no podrá recuperarse de este golpe: "Mi país lleva sufriendo desde hace varios años una crisis económica severa, luego llegó este bicho maldito que nos ha caído y ahora se nos va el Diego. Lo importante es que Maradona estará siempre vivo para los argentinos. Por eso es una leyenda...".