Arias, Alcaraz y Banega, positivos por COVID-19 en Racing

El portero argentino nacionalizado chileno Gabriel Arias, que estuvo con la 'Roja' en la Copa América de Brasil 2019, dio positivo por coronavirus este lunes al igual que sus compañeros de Racing Club Carlos Alcaraz y Tiago Banega.

"Parte médico. Los controles de COVID-19 de esta mañana dieron positivos para Gabriel Arias, Carlos Alcaraz y Tiago Banega. Leo Sigali y Alexis Soto serán evaluados el martes. Si reciben el alta se sumarán el miércoles a los entrenamientos. ¡Pronta recuperación para todos!", informó 'La Academia' a través de su cuenta de Twitter.

Arias es el portero titular y capitán de Racing Club y su suplente, Gastón 'Chila' Gómez, también tiene coronavirus, por lo que en el próximo partido deberá atajar el juvenil Matías Tagliamonte, uno de los refuerzos.

"Les cuento que di positivo el test de COVID-19 que me realizaron en el club. Ya estoy en mi casa, sin ningún síntoma y cumpliendo el aislamiento correspondiente. Les pido que no dejen de cuidarse y les agradezco mucho todo el apoyo que me dan para transitar este momento", escribió Arias en su cuenta de Instagram.

El defensa Lucas Orban y el centrocampista chileno Marcelo Díaz ya se reincorporaron a las actividades del plantel luego de haber estado aislados durante diez días por la misma enfermedad.

Ante estos contagios, Racing Club, que tiene como entrenador a Juan Antonio Pizzi, emitió un comunicado en el que asegura que "los casos positivos de coronavirus que han ocurrido dentro del plantel en las últimas semanas se enmarcan en un contexto de pandemia global sostenida durante más de un año".

"El Departamento Médico siempre mantuvo los mecanismos preventivos implementados en la primera etapa de reapertura, con normas básicas -nunca interrumpidas- establecidas por las autoridades sanitarias nacionales. Y las mismas fueron reforzadas, con un regreso a Fase 1 a partir de los primeros casos positivos de 2021, a fines de febrero, siempre en los ámbitos propios de la institución", detalla el texto.

Racing Club enfrentará este miércoles a Sportivo Belgrano de San Francisco por los treintaidosavos de final de la Copa Argentina y jugará el lunes ante Argentinos Juniors en la sexta jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.