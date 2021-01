Aritz Elustondo, orgulloso de lo logrado en la Real

En la temporada 2014-15, un prometedor futbolista de 20 años llamado Aritz Elustondo debutó con el primer equipo de la Real Sociedad. Desde entonces, ha disputado ya ¡142 encuentros!

El jugador 'txuri-urdin' concedió una entrevista en los canales oficiales del club: "Siempre se te viene a la mente tu primer día con esa camiseta, en el campo, sabiendo lo que representas".

"Tuve la opción de viajar a Riazor con mi hermano y su cuadrilla porque tenía libre ese fin de semana y era un partido que me apetecía ir a verlo. Con la edad que tenía era difícil poder ir a todos los partidos de la Real y encima fuera de casa".

"Al final me metí un poco en el ambiente aun sabiendo que alguno te podía llegar a conocer, pero me daba igual, estaba disfrutando y además fue una tarde perfecta porque la Real consiguió el objetivo", agregó rememorando su imagen en la grada de Riazor.

Elustondo reconoció que esa foto le pudo pasar factura: "Fui un poco protagonista de esa foto, pero no me arrepiento de nada. Estoy orgulloso de lo que he hecho hasta ahora y siempre se ha visto que siento los colores, bien como aficionado, bien como jugador del primer equipo".